Nomination d'un inspecteur à la Dap : Les matons «libérés» Publié le vendredi 31 mai 2024

Pour les agents de l’Administration pénitentiaire, la nomination de Aliou Ciss, issu du secteur, est une première historique. La satisfaction d’une vieille revendication.



Pour les travailleurs de l’Administration pénitentiaire, ce 29 mai va rester gravé dans du marbre. Et Aliou Ciss aussi. Cet inspecteur de l’Adminis­tration pénitentiaire, précédemment Directeur général adjoint, est nommé Directeur général de l’Administration pénitentiaire en remplacement du Colonel Abdoulaye Diagne. C’est une première dans l’histoire qu’un agent issu des rangs de la Dap est choisi pour diriger les prisons sénégalaises. Cette «bizarrerie» a toujours été décriée par les agents de l’Administration pénitentiaire, qui considéraient cette «tutelle» comme un «manque de respect» pour leur corps. Depuis sa création jusqu’à hier, le corps de l’Administration pénitentiaire a toujours été dirigé par des éléments étrangers : des officiers de la gendarmerie, des commissaires et des magistrats.



Avec la réforme de 2009, l’Administration pénitentiaire compte dans ses rangs des officiers, «qui sont en droit de prétendre à ce poste pour commander l’Administration pénitentiaire». Cette «tutelle» renouvelée à chaque fois provoquait la grogne des matons, qui avalaient difficilement cette pilule en rappelant que la Dap disposait de cadres de la hiérarchie A1 (rang des colonels et des commissaires de police) et d’experts recrutés sur la base de la Maîtrise classique ou Master II et formés au niveau de leur propre école de formation. Avant l’Enap, ils étaient «bizutés» au niveau de l’Ecole de Police.



Créée par décret 62-0209 du 28 décembre 1962, d’abord comme Service de l’Adminis­tration pénitentiaire et de l’éducation surveillée au sein du ministère de la Justice, l’Admi­nis­tration pénitentiaire sera ensuite logée au ministère de l’Intérieur sous l’appellation de Service de l’Administration pénitentiaire, avant d’être érigée finalement en Direction, le 28 juin 1971. 27 années plus tard, précisément le 17 janvier 1998, l’Administration pénitentiaire revient sous le contrôle du ministère de la Justice, suite à la décision de l’Etat de confier au pouvoir judiciaire, gardien des droits et libertés individuelles, le contrôle de l’exécution de la peine et de prévoir son intervention dans la mise en œuvre de la sanction pénale tant en détention qu’en milieu ouvert.