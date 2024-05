Électricité – La facture passe de 60 à 70 milliards Fcfa : L’État ne fait pas d’économie - adakar.com

News Économie Article Économie Électricité – La facture passe de 60 à 70 milliards Fcfa : L’État ne fait pas d’économie Publié le vendredi 31 mai 2024 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

la Senelec

De 60 milliards en 2022, la facture d’électricité de l’Etat est passée à 70 milliards de francs Cfa en 2023, soit une hausse de 10 milliards de francs Cfa en une année.



La facture d’électricité continue de peser considérablement sur le budget de l’Etat. Elle augmente d’année en année. «Nous venons de finir l’analyse de la facture d’électricité de l’année 2023. En 2022, on était à 60 milliards de francs Cfa ; en 2023, nous sommes passés à 70 milliards de francs Cfa. Chaque pays qui se développe, ses besoins en énergie véritablement devraient augmenter. Par exemple, l’exploitation du Train express régional (Ter), qui est 100% électrique, a augmenté les besoins en termes d’électricité, d’où l’importance de voir comment faire pour rationaliser l’utilisation de l’énergie», a déclaré hier Saër Diop, Directeur général de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme), en marge de la signature de convention de partenariat entre sa structure et la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse).



Ce partenariat a pour objet de mettre en place «un cadre de collaboration pour la gestion, sur le plan technique, des plaintes et réclamations des consommateurs relatives à la fiabilité des compteurs électriques». Le président de la Crse explique que «la qualité du service et la satisfaction du client restent un enjeu crucial dans un monde où les attentes des consommateurs sont de plus en plus élevées. Ces derniers recherchent non seulement des produits et services de qualité, mais aussi une écoute attentive et une réponse rapide et efficace à leurs préoccupations et réclamations».



C’est dans cet esprit, précise Ibrahima Niane, «que la Crse et l’Aeme ont décidé de s’unir, afin de renforcer leur capacité à répondre aux besoins des consommateurs avec réactivité et efficacité». Pour le Directeur général de l’Aeme, cette convention «n’est en fait que la matérialisation écrite d’une collaboration entre leurs deux structures». En effet, rappelle Saër Diop, «l’été dernier, après une vague de contestations des consommateurs dont certains avaient saisi la Crse, en plus des activités de sensibilisation destinées aux ménages, l’Aeme a mis son expertise au service des citoyens, après une saisine de la Crse».



Et sur leur modus operandi, le Dg de l’Aeme indique : «Le client, ayant des doutes sur la fiabilité de sa facturation, adresse un courrier de réclamation au président de la Crse. Pour vérifier l’état du compteur électrique, la Crse missionne l’Aeme pour réaliser des mesures comparativement à celles effectuées par le compteur de la Senelec. A la fin, un rapport est dressé et remis à la Crse…»



Pour lui, «cette démarche renforce la prise en charge du consommateur, quel que soit son fournisseur d’électricité. Par cette convention, l’Aeme devient le bras technique de la Crse en matière de réclamations clients».

Au-delà de la collaboration avec la Crse, l’Aeme, selon M. Diop, mène «concomitamment, une campagne de sensibilisation sur l’économie d’énergie avec la Senelec qui a un objectif double : accompagner les efforts des plus hautes autorités dans la maîtrise des charges de fonctionnement qui représentent à peu près 70 milliards de francs Cfa par an dans le budget de l’Etat, pour ce qui concerne l’électricité ; déployer des ressources en vue d’accompagner les ménages dans la réduction de leurs factures d’électricité, ainsi faire des économies financières». D’après le Dg de l’Aeme, le potentiel d’économie d’énergie dans le pays est aujourd’hui évalué à l’ordre de 36%.



Les associations consuméristes ont ainsi magnifié cettecollaboration entre la Crse et l’Aeme. Ce partenariat, souligne Ibrahima Dramé, président de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (Uncs), ne fera que renforcer la prise en charge des plaintes et réclamations des consommateurs. Profitant de l’occasion, Ibrahima Niane informe aussi que «dans la cadre de la diversification de ses partenaires, la Crse envisage de nouer un partenariat avec le ministère en charge du Commerce à travers la Direction en charge de la métrologie dont l’objet portera sur l’étalonnage des compteurs des consommateurs d’électricité».

