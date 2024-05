Obsèques de Mansour Seck: dernier hommage à un grand artiste d’une humilité remarquable - adakar.com

Mansour Seck

L'artiste chanteur et guitariste, Mansour Seck repose désormais au cimetière de Yoff. Sa dépouille a quitté vers 16h l'hôpital Fann de Dakar en passant par la VDN avant d'arriver au cimetière musulman de Yoff. L'artiste était accompagné jusqu'à sa dernière demeure par plusieurs centaines de milliers de fans venus lui dire un dernier au revoir. Le cortège était composé de plusieurs personnalités du monde politique et du secteur des arts et de la culture.



Sa famille ainsi que ses fans ont pu vivre étaient aussi présents. Un grand hommage populaire a été rendu au défunt chanteur, lors de ses obsèques, devant son ami de longue date, Elhadji Beydi Baaba Maal avec qui il a débuté sa carrière dans le groupe mythique du Dandé Léñiol. Inconsolable Baaba Maal lui a rendu un vibrant hommage à travers un message fort et émouvant dans lequel il exprime sa tristesse et sa douleur d'avoir perdu un proche aussi cher.



Mansour Seck nous a quittés, hier 29 mai 2024, il avait 69 ans. Mansour était un musicien exceptionnel et d'une bonhomie rayonnante. Sa simplicité, sa gentillesse, sa bienveillance et sa bonne humeur étaient sa marque de fabrique. Mansour incarnait la chaleur humaine, l'amitié sincère et la facilité de vivre. C'est un artiste d'une humilité remarquable.



Encore une fois seneweb pressente ses sincères condoléances à toute sa famille et au monde de la culture.