© Autre presse par dr

Nigeria: le retour à l’ancien hymne national fait polémique

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a rétabli l’ancien hymne national du Nigeria adopté

à l’indépendance du pays, provoquant la colère de la population qui s’interroge sur les

priorités du chef de l’Etat, alors que le pays fait face à l’une de ses pires crises économiques

depuis des années.

D’après le président Bola Ahmed Tinubu revenir à l’ancien hymne national appelé "Nigeria,

we hail thee" ("Nigeria nous te saluons"), permet de rendre hommage à la diversité de la

nation nigériane, "représentant tous les peuples".

Cette décision a suscité la colère de la population dont une grande partie vit avec moins de

deux dollars par jour.

Exaspérés par la situation, les Nigérians ont créé le hashtag #Notmynationalanthem

("#pasmonhymnenational") pour exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux.

"Nous devons nous concentrer sur notre capacité à pouvoir nous nourrir, et pas sur l’hymne

national", a déclaré à l’AFP Obamoh Kemi, une caissière de 27 ans travaillant dans la cantine

d’une entreprise à Abuja, la capitale du Nigeria.

"J’ai un bébé de six mois, je fais ce travail tous les jours et je n’ai toujours pas les moyens de

me payer ce dont j’ai besoin".

Le président nigérian a acté l’adoption du nouvel hymne national à la villa présidentielle

mercredi, alors qu’il fêtait sa première année au pouvoir.

De nombreux Nigérians se souviennent de cette année comme étant celle au cours de

laquelle Bola Ahmed Tinubu a adopté une série de réformes économiques ayant entraîné un

triplement des prix de l’essence et une hausse globale du coût de la vie.

Le président Tinubu a appelé à plusieurs reprises à la patience et assuré que les efets

négatifs de ses mesures seraient temporaires.



Les membres du parti présidentiel, le Congrès des progressistes (APC) afirment que le nouvel

hymne profitera au Nigeria.

Le sénateur Tahir Monguno a espéré qu’il favoriserait "le patriotisme et la coopération" et

"tracerait la voie vers une plus grande unité", selon les médias nigérians.

Mais cet enthousiasme n’était pas partagé dans les rues de la capitale nigériane.

"Ils n’ont pas de quoi être fiers", a lancé Nelson Ubi, un informaticien de 27 ans.

"Il devrait d’abord s’attaquer aux coupures de courant incessantes et aider à trouver des

emplois", a expliqué le jeune homme.

L’hymne "Nigeria nous te saluons" était utilisée entre 1960 et 1978, mais a été abandonné

sous le gouvernement militaire dirigé par Olusegun Obasanjo.

L’hymne "Arise, O Compatriots" ("Compatriotes levez-vous") qui l’a remplacé était quant à lui

en vigueur depuis 1978.



