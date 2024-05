Foot/Cameroun: Samuel Eto’o s’ "excuse" et maintient le sélectionneur belge Marc Brys - adakar.com

Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot)

L'ex-attaquant star de Barcelone Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), a présenté jeudi ses "excuses" à l'entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brys, qu'il avait violemment invectivé et remplacé il y a deux jours, et l'a maintenu dans ses fonctions.



Brys avait été nommé le 2 avril dernier par le ministre des Sports "suite aux très hautes directives du président de la République" Paul Biya. Sa nomination avait été dénoncée et qualifiée d'"illégale" par la FECAFOOT, seule habilitée selon elle à désigner le sélectionneur national.

