Bassirou Diomaye Faye au Mali : le renforcement des relations Sénégalo-Maliennes au cœur des débats Publié le jeudi 30 mai 2024

Coopération Mali-Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite au Mali

Ce jeudi 30 mai, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite d'amitié et de travail au Mali. À l'issue des discussions entre les chefs d'État, Assimi Goïta et Bassirou Diomaye Faye, ce dernier a affirmé : "Je suis venu dans le cadre de la continuité des relations entre le Sénégal et le Mali."



Dans une vidéo diffusée par la Présidence malienne sur Facebook, à l'issue de la rencontre, le successeur de Macky Sall a annoncé que les deux pays envisagent de renforcer leur coopération diplomatique et commerciale, ainsi que de collaborer sur les questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite, la traite des êtres humains et le trafic de drogue. Les défis écologiques ont également été au cœur des échanges, selon Diomaye Faye.



Il est à noter que le président sénégalais n'a pas évoqué de discussions concernant le retour du trio de l'AES au sein de la CEDEAO.



Depuis son accession au pouvoir en avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris une série de déplacements dans la sous-région ouest-africaine. Le président Faye a déjà visité la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Cap-Vert, le Nigeria et le Ghana.





