Présidentielle au Sénégal: l'UE recommande d'inclure davantage les jeunes et les femmes Publié le jeudi 30 mai 2024 | AFP

L'Union européenne a recommandé jeudi au Sénégal d'agir pour une participation plus forte des jeunes et des femmes aux élections, en présentant un rapport d'observation de la présidentielle du 24 mars, tenue dans des circonstances exceptionnelles.



Malin Björk, chefe des observateurs de l'UE déployés pour le vote, a rappelé lors d'une conférence de presse à Dakar que l'élection avait donné lieu à une "crise majeure". Mais elle a afirmé que le Sénégal l'avait surmontée grâce à "l'attachement des Sénégalais à l'Etat de droit et à la résilience des institutions".



Point d'orgue de trois années d'une confrontation politique meurtrière, la présidentielle a été précédée de plusieurs semaines de tensions et de soubresauts après l'annonce de son report par le sortant Macky Sall.



Finalement organisée un mois après l'échéance prévue, elle a vu la victoire éclatante au

premier tour de l'antisystème Bassirou Diomaye Faye, qui était encore en prison dix jours

plus tôt.



"Le scrutin a été bien organisé et s’est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu efectuer

leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée", a dit la

responsable.



La mission d'observation a formulé 22 recommandations.



Des audits passés ont montré que 50% des jeunes de 18 à 30 ans et environ 25 % de la

population adulte n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, une tendance confirmée en

2024, dit le rapport.



La mission préconise pour y remédier que les détenteurs de la carte d’identité nationale

soient inscrits automatiquement au fichier électoral.



Avec seulement une candidate sur 19 concurrents, "l’élection présidentielle demeure un

plafond de verre", dit la mission. Malgré l'existence d'une loi sur la parité, les femmes sont

sous-représentées dans les organes dirigeants, observe le rapport.

La mission prône une application systématique de la parité dans les exécutifs locaux pour

"faire éclore davantage de vocations présidentielles".

Le rapport propose de se pencher sur le système des parrainages nécessaires pour être

candidat, qui a suscité de vives controverses. Il recommande d'adopter un cadre juridique de

financement des partis et de la campagne, et d'abroger ou d'amender les dispositions du

code pénal qui sanctionnent la difusion de "fausses nouvelles".

Ces dispositions ont été utilisées maintes fois avant l'élection contre des journalistes, des

opposants ou des activistes, y compris pour les arrêter.





