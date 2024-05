Elevage : le Sénégal obtient un financement de 51 milliards pour stimuler le secteur - adakar.com

Économie
Elevage : le Sénégal obtient un financement de 51 milliards pour stimuler le secteur
Publié le jeudi 30 mai 2024

8ème édition de la journée nationale dédiée à l`élevage

Tambacounda, le 29 décembre 2022 - Le président de la République a présidé, ce jeudi, la 8ème édition de la journée nationale dédiée à l`élevage. Tweet

Pour renforcer la souveraineté alimentaire, le Sénégal mise sur l’investissement dans le capital humain, notamment par la formation et l’autonomisation des agriculteurs et des communautés locales. Dans ce cadre, un financement de 51 milliards de francs CFA a été accordé par la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement (BID) et l’État du Sénégal pour lancer un programme national de développement de l’élevage.



Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, vise à créer 3 500 entreprises et 18 000 emplois d’ici 2028 dans les chaînes de valeur animales et fourragères. Il sera déployé dans les 14 régions du pays et bénéficiera à environ 32 000 acteurs des chaînes de valeur animales, dont 16 000 femmes.