Foundiougne : la gendarmerie Interpelle 105 migrants clandestins sur l’îLe Boro - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Foundiougne : la gendarmerie Interpelle 105 migrants clandestins sur l’îLe Boro Publié le jeudi 30 mai 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Election présidentielle: les moyens déployés par la gendarmerie pour la sécurisation du scrutin

Tweet

La Brigade territoriale de Foundiougne a intercepté la nuit dernière 105 candidats à l'émigration clandestine, dont plusieurs jeunes filles, a-t-on appris ce vendredi 30 mai 2024.



Ces migrants ont été arrêtés sur l'île de Boro, dans la commune de Djilor Saloum, lors d'un contrôle de routine effectué par les agents de l'aire marine protégée de Gandoul. Parmi les individus appréhendés, on compte des ressortissants sénégalais, bissau-guinéens, gambiens et maliens.



Les autorités ont ouvert une enquête pour identifier et retrouver les organisateurs de cette opération clandestine.



HB