Coopération Mali-Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye accueilli au Mali

Coopération Mali-Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite au Mali

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, a accueilli ce jeudi 30 mai 2024, à l’Aéroport international Président Modibo Keita-Sénou, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, qui effectue une visite d’amitié et de travail au Mali.



Pour cette première visite au Mali depuis son élection à la tête de la République sœur du Sénégal fin mars 2024, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE est accompagné par une forte délégation composée du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yacine FALL, du Général Birame DIOP, Ministre des Forces armées, de Monsieur Birame Souleye DIOP, Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, et de Monsieur Malick NDIAYE, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.

Dans la délégation figurent également deux ministres conseillers à la présidence. Il s’agit de Monsieur Ousseynou LY, Ministre-Conseiller, porte-parole de la Présidence, responsable de la Cellule Digitale, et de Monsieur Papa Cheikh Saadbu Sakho JIMBIRA, Ministre-Conseiller et Coordonnateur de la communication de la Présidence de la République.



Cette visite a pour objectif de renforcer les liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme entre les deux nations.



M.S