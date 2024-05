Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour des visite d’amitié et de travail au Mali et au Burkina Faso - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a quitté, ce jeudi 30 mai 2024, Dakar pour se rendre à Bamako et Ouagadougou

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a quitté, ce jeudi 30 mai 2024, Dakar pour se rendre à Bamako et Ouagadougou.



Le chef de l’État va ainsi effectuer des visites d’amitié et de travail auprès des présidents Assimi Goita et Ibrahim Traoré, à la tête des transitions au Mali et au Burkina Faso.



À son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, le chef de l’État a été salué par des autorités civiles et militaires dont des membres de son Cabinet.



Selon la Présidence sénégalaise, "ces visites au Mali et au Burkina Faso s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme.“



"Ce déplacement revêt un cachet hautement symbolique. Il sera notamment l’occasion pour le Chef de l’Etat de boucler la liste des dix premiers pays visités, sans quitter le continent africain, moins de deux mois après son accession à la magistrature suprême. Une option majeure qui en dit long sur la place de choix qu’occupent le renforcement du panafricanisme et la redynamisation de l’intégration sous-régionale dans ses priorités diplomatiques", précise une note officielle du gouvernement.



Ce voyage de Bassirou Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso intervient après les déplacements en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, au Nigéria, au Ghana, au Cap-Vert et en République de Guinée.





Makhtar C.

