Nigeria: le gouvernement change l’hymne nationale du pays et crée une polémique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Nigeria: le gouvernement change l’hymne nationale du pays et crée une polémique Publié le jeudi 30 mai 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Bola Tinubu, Président du Nigeria

Tweet

Le gouvernement nigérian conduit par Bola Tinubu a adopté ce mercredi 29 mai 2024 à l'issue d'un vote des députés, un nouvel hymne national dénommé "Nigeria We Hail Thee", qui signifie en français, ''Nigéria, nous saluons'', a-t-on appris.



Le nouvel hymne a été joué publiquement pour la première fois lors d'une session législative en présence du président Tinubu, marquant également sa première année en tant que président.



Le nouvel hymne national avait été introduit pour la première fois en 1960, lors de l'indépendance du Nigeria de la Grande-Bretagne, avant d'être abandonné par les militaires. Elle a été écrite par Lillian Jean Williams, une expatriée britannique vivant au Nigeria à l'époque.



Il vient substituer l'hymne "Arise, O Compatriots", utilisé depuis 1978, par le gouvernement militaire à une époque où le pays était secoué par une guerre civile meurtrière. Elle appelle les nigérians à "servir notre patrie avec amour et force" et à ne pas laisser "le travail de nos héros du passé (être) en vain".



Cependant, Cette nouvelle décision de l'Etat a suscité de nombreuses critiques en raison de la manière précipitée dont la loi a été adoptée, sans grande participation du public.



Certains nigérians sur les réseaux sociaux ont dénoncé leur mécontentement et ont décidé de refuser de chanter cet hymne.

Un raisonnement que soutient Oby Ezekwesili, ancienne ministre de l'Éducation et candidate à l'élection présidentielle. Selon elle, cette décision dénote du manque de considération du pouvoir au peuple nigérian.

Pour la candidate, il n'est pas normal que l'État puisse adopter un hymne national colonial contenant des mots péjoratifs tels que 'Native Land' et 'Tribes' pour l'imposer à nos citoyens sans leur consentement.



HB