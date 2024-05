Mali : le renforcement des relations commerciales et diplomatiques au cœur de la visite du président Faye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : le renforcement des relations commerciales et diplomatiques au cœur de la visite du président Faye Publié le jeudi 30 mai 2024 | Agence de Presse Africaine

© Présidence par PMD

Visite du président Bassirou Diomaye Faye en Guinée

Conakry,le 25 mai 2024 - Le président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de travail et d`amitié en République de Guinée. Tweet

Le corridor Dakar-Bamako demeure un axe vital pour les échanges commerciaux entre les deux pays.



La visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Mali, prévue ce jeudi 30 mai, est importante pour renforcer les relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs sujets visant à renforcer cette coopération seront abordés.



Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali sont cruciaux. Récemment, le Sénégal a annoncé son besoin de 250 000 moutons pour la fête de Tabaski, et le Mali, grand fournisseur, a promis de répondre à cette demande, renforçant les liens économiques bilatéraux.



Le Mali est le principal client africain du Sénégal. En 2022, 50,5 % des exportations sénégalaises vers l’Afrique, totalisant 1 404,5 milliards FCFA, étaient destinées au Mali. Ce partenariat commercial stable est essentiel pour la coopération économique régionale.



Depuis 2013, le Sénégal envoie des troupes au Mali pour des missions de maintien de la paix, témoignant de la solidarité et de l’engagement du Sénégal envers la stabilité régionale.



Le corridor Dakar-Bamako est crucial pour le commerce entre les deux pays. Les discussions porteront sur les défis logistiques, économiques et sécuritaires pour assurer une connectivité fluide. En 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le trafic de marchandises sur ce corridor a dépassé 2,7 millions de tonnes. Des difficultés ponctuelles subsistent, mais la circulation se fait généralement dans de bonnes conditions.



Le Sénégal et le Mali sont membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), qui promeut le développement économique et social à travers la gestion partagée des ressources en eau. Cette coopération renforce les liens entre les deux pays dans le domaine du développement durable et de la gestion des ressources naturelles.



MD/ac/APA