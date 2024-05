2 569 tonnes d’or africain de contrebande exportées aux Émirats en 10 ans (SWISSAID) - adakar.com

News Économie Article Économie 2 569 tonnes d’or africain de contrebande exportées aux Émirats en 10 ans (SWISSAID) Publié le jeudi 30 mai 2024 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

Une masse d`or

La contrebande d’or fait perdre chaque année des milliards de dollars aux pays africains. Un nouveau rapport de SWISSAID fournit des chiffres inédits sur ce marché au cours de la décennie 2012-2022.



Entre 2012 et 2022, les Émirats arabes unis ont importé 2 569 tonnes d’or non déclarées à l’exportation dans les pays africains, pour une valeur de plus de 115,3 milliards de dollars. C’est ce que révèle la fondation helvétique SWISSAID dans un nouveau rapport paru le 30 mai et illustrant avec des chiffres inédits un phénomène bien connu du secteur minier africain.



Intitulée « Sur la piste de l’or africain – quantifier la production et le commerce afin de lutter contre les flux illicites », cette étude présente Dubaï comme la plaque tournante pour l’or sorti illégalement de plusieurs pays africains. Plusieurs enquêtes ont déjà relevé le rôle de la ville la plus célèbre des Émirats dans le négoce d’or de contrebande provenant d’Afrique.



Selon des données de Comtrade analysées par Reuters dans une enquête de 2019, un écart de 3,9 milliards $ a été noté entre ce que les Emirats affirment avoir importé de 21 pays africains, et ce que ces pays ont exporté officiellement vers l’État fédéral. Dans ce nouveau rapport, SWISSAID indique que cet or de contrebande concerne surtout la production artisanale et à petite échelle. 80 à 85 % de la production de ce secteur transite en effet par les Émirats, tandis que l’or industriel africain est majoritairement exporté en Afrique du Sud, en Suisse et en Inde.



Pour la seule année 2022, le document estime que 66,5 % (405 tonnes) de l’or importé aux Émirats arabes unis en provenance d’Afrique a été exporté en contrebande des pays africains. Au total, 435 tonnes représentant une valeur de 30,7 milliards $ au 1er mai 2024 ont été exportées en contrebande à partir des pays africains en 2022.



Des pays plus touchés que d’autres



La plus grande partie de l’or provenant de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle en Afrique n’est pas déclarée à l’exportation. Selon les auteurs de l’étude, 15 des 54 pays africains produisent de l’or de manière artisanale et à petite échelle, mais ne rapportent officiellement aucune production. Pour ceux qui ont des estimations officielles, SWISSAID indique que les chiffres des autorités sont très éloignés de la réalité.