Les États occidentaux envisagent une nouvelle mainmise sur l'Afrique, selon un ministre tanzanien

21:01 29.05.2024

January Makamba, ministre tanzanien des Affaires étrangères - Sputnik Afrique, 1920, 29.05.2024

© Photo Ministère tanzanien des Affaires étrangères

Résultat de cette pression, les anciens États colonialistes, comme la France, sont maintenant "chassés" des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a avancé January Makamba, ministre tanzanien des Affaires étrangères.

Les dirigeants et les nations africaines sont déterminés à affirmer leur indépendance et leur souveraineté, a-t-il poursuivi. Et de noter que pour y arriver, il est important de pouvoir choisir librement ses partenaires pour les projets de développement, en dehors d'influences extérieures.

Le véritable progrès dans l'autonomisation du continent africain viendra de l'autosuffisance et de la solidarité entre les pays du continent, a affirmé le chef de la diplomatie tanzanienne, cité par les médias russes.