Qu'est-ce qui se cache derrière la crise entre la Fecafoot et le ministère des sports du Cameroun ? Publié le jeudi 30 mai 2024

© Autre presse par dr

Qu`est-ce qui se cache derrière la crise entre la Fecafoot et le ministère des sports du Cameroun ?

Au Cameroun, le ministère des Sports et de l’Education physique et le Président de la Fédération de football (FECAFOOT) sont à couteaux tirés depuis des semaines, au sujet de la nomination d'un entraineur pour les Lions Indomptable. Un feuilleton plein de rebondissements qui tient l'opinion en haleine.



C'était l'évenement le plus attendu ce mercredi au Cameroun. Une réunion convoquée en milieu d'après midi par le ministre des sports, après le grabuge qui a fait le tour du monde, à la fédération camerounaise de football mardi.



Cette réunion comptait pour les « préparatifs aux deux rencontres internationales qui opposeront les Lions Indomptables aux sélections nationales du Cap-Vert et de l’Angola, respectivement les 08 et 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda », selon le communiqué du ministère des Sports..



L'opinion attendait surtout de savoir si l'ancien international camerounais, Samuel Eto'o, devenu président de la fédération camerounaise de football, allait se présenter à cette rencontre, après qu'il a éconduit la veille, le représentant du ministre, qui voulait assister ce qui allait être le premier face à face entre Eto'o et Marc Brys, l'entraineur dont la nomination fait polémique.