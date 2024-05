Intégration sous-régionale: le Premier ministre du Niger appelle les pays de la CEDEAO à rejoindre l’Alliance des États du Sahel - adakar.com

Intégration sous-régionale: le Premier ministre du Niger appelle les pays de la CEDEAO à rejoindre l'Alliance des États du Sahel Publié le jeudi 30 mai 2024

Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, a lancé une invitation aux pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à rejoindre l'Alliance des États du Sahel (AES). Cette déclaration a été faite ce mercredi 29 mai lors d'une interview accordée à RT en marge de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement (BAD) à Nairobi, au Kenya.



"Je ne veux pas être trop provocateur, mais j'invite la CEDEAO à rejoindre l'AES. Il y a des pays au sein de la CEDEAO qui voudraient probablement intégrer l'AES... car au sein de l'AES, c'est la culture de la souveraineté et de la dignité du continent," a affirmé le Premier ministre nigérien.



Cette déclaration intervient alors que des appels se multiplient pour le retour du Niger, du Mali et du Burkina Faso au sein de l'organisation sous-régionale.



Sur la question de la réforme monétaire, Ali Mahaman Lamine Zeine a souligné les efforts en cours parmi les pays de l'AES. "Nous discutons de la mise en commun de nos moyens pour protéger nos vies. La défense et la sécurité de notre espace sont prioritaires. Nous travaillons également sur des questions de meilleure gestion et de bonne gouvernance," a-t-il expliqué.







