Mame Seydou Ndour : Portrait du nouveau directeur général de la Police nationale sénégalaise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mame Seydou Ndour : Portrait du nouveau directeur général de la Police nationale sénégalaise Publié le jeudi 30 mai 2024 | senego

© aDakar.com par DF

Cérémonie publique d`incinération de drogue

Dakar, le 07 Novembre 2014- Le ministre de l`Intérieur et de la Sécurité publique a participé à une cérémonie publique d`incinération de drogue, en présence du directeur de l`Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), Mame Seydou Ndour. Photo: Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l`intérieur et de la sécurité publique Tweet

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 29 mai 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres au Palais de la République. Bien que divers sujets aient été abordés, la nomination d’un nouveau Directeur général de la Police nationale a particulièrement marqué cette session. En effet, les nouvelles autorités ont décidé de nommer le Contrôleur général Mame Seydou Ndour pour remplacer l’ancien directeur, l’Inspecteur général de Police Seydou Bocar Yague.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a officiellement pris les décisions suivantes : le Contrôleur général Mame Seydou Ndour, précédemment Directeur de la Police de l’air et des frontières, est nommé Directeur général de la Police nationale, en remplacement de l’Inspecteur général de Police Seydou Bocar Yague, appelé à d’autres fonctions.





Mame Seydou Ndour est connu pour être un « travailleur », « sérieux » et « pieux ». Avant sa direction de la Police de l’air et des frontières (DPAF), il avait dirigé la Police des Étrangers et des Titres de voyage. Promu Contrôleur général de la Police en 2022, il s’était distingué à la tête de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), où il a réalisé des succès éclatants. En 2014, alors qu’il dirigeait l’OCRTIS, Ndour a été élu personnalité de l’année par des ONG de lutte contre les drogues telles que « Jamra » et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles, en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre les stupéfiants.





Le nouveau ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, a présenté Ndour au Président de la République, qui a décidé de le nommer à la tête de la Police nationale.



Parcours Professionnel de Mame Seydou Ndour :



Direction de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS) :

Mame Seydou Ndour s’est fait remarquer par ses succès éclatants dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

En 2014, alors qu’il dirigeait l’OCRTIS, il a été élu personnalité de l’année par des ONG de lutte contre les drogues, telles que « Jamra » et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles, pour son engagement exemplaire contre les stupéfiants.

Promotion au grade de Contrôleur général de la Police en 2022 :

Cette promotion est venue récompenser son dévouement et ses compétences dans le domaine de la sécurité publique.

Direction de la Police des Étrangers et des Titres de voyage :

À ce poste, il a supervisé et amélioré les opérations liées à la gestion des étrangers et des documents de voyage, apportant des améliorations significatives dans la gestion des flux migratoires et des titres de voyage.

Direction de la Police de l’air et des frontières (DPAF) :

En tant que Directeur de la DPAF, Ndour a été responsable de la sécurité aux frontières et dans les aéroports, veillant à la prévention des entrées illégales et à la sûreté aéroportuaire.

Complétez la lecture avec ces articles :

Le Président Diomaye Faye nomme Mame Seydou Ndour nouveau Directeur général de la Police nationale

Les nominations en Conseil des ministres de ce mercredi 29 mai 2024…