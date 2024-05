Afrique: Peine de mort - Les exécutions ont triplé en 2023, révèle Amnesty International - adakar.com

News Société Article Société Afrique: Peine de mort - Les exécutions ont triplé en 2023, révèle Amnesty International Publié le mercredi 29 mai 2024 | fr.allafrica.com

© Autre presse par Dr

Salle d`exécution à la peine de mort

Amnesty International publie mercredi 29 mai son rapport annuel sur l'état de la peine de mort dans le monde. Situation inquiétante sur un plan international : 1 153 exécutions ont été recensées en 2023, soit le chiffre le plus haut en près d'une décennie. Sur le continent africain, si les exécutions ont plus que triplé par rapport en 2022 en Afrique subsaharienne et au Maghreb, toutes ont été pratiquées dans un seul pays : la Somalie.



La Somalie a exécuté 38 personnes en 2023, mais il est donc le seul du continent à avoir appliqué la peine capitale. Un an plus tôt ils étaient deux à y avoir eu recours : déjà la Somalie et le Soudan du Sud.



Si aucun pays d'Afrique n'a aboli la peine de mort l'an dernier, les parlements du Ghana, du Kenya, du Libéria et du Zimbabwe ont adopté des textes allant dans le sens de l'abolition.