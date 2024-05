Pêche INN: La Commission Européenne Adresse un Carton Jaune au Sénégal - adakar.com

Pêche INN: La Commission Européenne Adresse un Carton Jaune au Sénégal
Publié le mercredi 29 mai 2024

Le Sénégal a reçu le 27 mai 2024 un « carton jaune » dont un avertissement de la Commission européenne (CE), en raison de l’insuffisance de ses efforts dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN), renseigne à Agence Ecofin.



La CE a justifié cette décision en pointant des défaillances dans les systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance des navires battant pavillon sénégalais opérant en dehors de la juridiction nationale, ainsi que pour les navires de pêche étrangers accostant au port de Dakar.

De plus, des exportations illégales du Sénégal vers le marché de l’UE ont été détectées, compromettant ainsi la fiabilité du système de traçabilité mis en place dans le pays.



« Par cette décision, la Commission entame un dialogue formel avec le Sénégal et se déclare disposée à soutenir le pays dans la lutte contre la pêche INN. Le carton jaune offre au Sénégal la possibilité de réagir et de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai raisonnable », indique un communiqué publié sur le site de la CE.



Pour l’instant, ce carton jaune n’entraîne pas de mesures affectant le commerce des poissons entre le Sénégal et l’UE. Cependant, si les lacunes persistent, le Sénégal pourrait faire face à une « procédure d’identification (carton rouge) », entraînant des sanctions telles que l’interdiction d’exporter des produits de la pêche vers le marché européen.



L’UE est la principale destination des exportations sénégalaises de produits halieutiques. Selon les données compilées sur la plateforme Trade Map, l’UE représentait 39 % des exportations sénégalaises de produits halieutiques en valeur, totalisant plus de 605 millions de dollars en 2022.



