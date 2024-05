"Affaire recrutement de volontaires pour intégrer l’armée ukrainienne" : le démenti de l’ambassade d’Ukraine en Côte d’Ivoire - adakar.com

"Affaire recrutement de volontaires pour intégrer l'armée ukrainienne" : le démenti de l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire
Publié le mercredi 29 mai 2024 | aDakar.com

Yurii Pyvarov, Ambassadeur de l`Ukraine en Côte d`Ivoire

L'ambassade d'Ukraine en Côte d'lvoire a démenti mercredi, dans une note consultée par Abidjan.net, l'information relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle elle aurait lancé "un recrutement de jeunes volontaires âgés de 18 à 30 ans désirant servir les forces armées ukrainiennes sur le front contre l'agression russe".



" L'ambassade d'Ukraine en République de Côte d'lvoire déclare officiellement qu'elle n'a rien à voir avec ce faux message et de bourrage d'informations de nature manipulatrice et provocatrice ", a démenti la représentation diplomatique ukrainienne en Côte d'Ivoire.



" L'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire affirme également que selon des sources d'informations fiables, il s'agit d'un produit des services spéciaux Russes visant à perturber le sommet de la paix en Ukraine qui se tiendra en Suisse les 15 et 16 juin 2024 et surtout la participation de la République de Côte d’Ivoire à ce sommet ", a estimé le document.



L'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire a conclu en assurant au ministère ivoirien des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur, que " l'Ukraine attache une grande importance à son partenariat et à ses relations amicales avec la République de Côte d’Ivoire et qu'elle ne permettra pas que des mensonges russes aient un impact négatif sur le dialogue constructif entre nos deux pays ".





" L'ambassade de l'Ukraine en Côte d'lvoire informe les jeunes âgés de 18 et 30 ans désirant servir les forces armées ukrainiennes sur le front dans le cadre de la défense de notre nation contre l'agression russe lancée le 24 février 2022, qu'un recrutement au sein de l'ambassade ukrainienne débutera le 30 mai", indique en substance la Fake news relayée sur les réseaux sociaux.



L.Barro