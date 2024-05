Sénégal : Le Général de brigade Magatte Ndiaye nommé chef d’État-Major de l’armée de terre - adakar.com

Le commandant de la force ouest-africaine déployée en Gambie le colonel sénégalais Magatte Ndiaye

Le Général de brigade Magatte Ndiaye a été nommé nouveau Chef d’État-Major de l’Armée de terre, en remplacement du Général Kandé, désormais affecté à New Delhi comme attaché militaire, a-t-on appris, ce mercredi 29 mai 2024.



Ancien Inspecteur des armes et des opérations à l’Inspection générale des forces armées (Igfa), le Général Ndiaye a commandé la force d’intervention de la CEDEAO en Gambie (Ecomig) de 2017 à 2018. Il a également servi dans plusieurs autres missions internationales, notamment en Guinée-Bissau, au Burundi, au Darfour et au Mali.



Polyglotte, le Général Ndiaye parle couramment le wolof, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Diplômé de l’Académie militaire de West Point en 1990, il a suivi de nombreuses formations militaires et spécialisées au cours de sa carrière.



Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière distinguée du Général Ndiaye, et reflète la confiance du haut commandement dans ses capacités à diriger l’Armée de terre sénégalaise.



