Le Président de la Commission de la Cédéao prône l'unité contre l'insécurité Publié le mercredi 29 mai 2024 | Agence de Presse Africaine

Son excellence Dr Omar Alieu Touray, président de la commission de la CEDEAO

Plusieurs pays de la région sont confrontés à la menace terroriste.



Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), Omar Alieu Touray, a insisté mardi sur l’importance de l’unité entre les États membres pour assurer la stabilité et le développement harmonieux de la région.



Lors de la célébration du 49e anniversaire de l’institution régionale, M. Touray a déclaré sur le réseau social X : « C’est dans l’unité que nous parviendrons à préserver la paix et à renforcer la sécurité de nos États membres et de nos peuples».



Il a rappelé que l’unité est menacée et qu’il est crucial de la préserver pour continuer à lutter efficacement contre l’insécurité.



M. Touray a également salué les réalisations de la Cédéao, telles que la libre circulation des populations, le commerce intracommunautaire et les infrastructures de transport, tout en soulignant les défis sécuritaires actuels, notamment la lutte contre le terrorisme.



Des pays membres sont confrontés à des attaques de groupes jihadistes dans leurs régions nord. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont annoncé leur retrait de l’organisation communautaire en janvier dernier, subissent, quant à eux, ces assauts depuis plusieurs années.



