Première visite officielle de Bassirou Diomaye Faye dans les pays de l’AES - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Première visite officielle de Bassirou Diomaye Faye dans les pays de l’AES Publié le mercredi 29 mai 2024 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par PMD

Le chef de l`État a quitté Dakar pour Nouakchott

Dakar, le 18 avril 2024 - Le président de la République a quitté Dakar, ce jeudi 18 avril 2024, pour un voyage officiel, à Nouakchott, en Mauritanie. Tweet

C’est le premier déplacement du président sénégalais dans les pays de l’AES.



Bassirou Diomaye Faye se rendra, jeudi 30 mai 2024, à Bamako et à Ouagadougou, au Burkina Faso, selon un communiqué publié ce mercredi par la présidence du Sénégal.



La veille, l’Agence d’Informations du Burkina (AIB) avait annoncé la visite du chef de l’État sénégalais à Ouagadougou, précisant qu’il s’agit d’une « visite d’amitié et de travail » au cours de laquelle le président sénégalais échangera avec son homologue burkinabè.



« Le président Bassirou Diomaye Faye et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, discuteront du renforcement de la coopération bilatérale et de sujets d’intérêt commun », a ajouté l’AIB.



Selon la présidence sénégalaise, « ces visites s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. »



Élu démocratiquement le 24 mars dès le premier tour, c’est la première visite officielle de Bassirou Diomaye Faye dans deux des trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), en rupture avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Créée en septembre 2023, l’AES est composée du Mali, du Burkina et du Niger.



Lors de sa visite au Nigeria à la mi-mai 2024, le président Bola Tinubu avait exhorté son homologue sénégalais à « ramener au bercail » les pays « frères » de l’Afrique de l’Ouest, affectés par des « renversements anticonstitutionnels de gouvernement ».



Le Nigeria faisait référence au Niger, au Burkina Faso et au Mali, des pays dirigés par des militaires, qui ont annoncé au début de l’année leur retrait de l’organisation communautaire.



DS/ac/APA