Démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs à Thiès : la sûreté urbaine de Dakar saisie 1,097 milliard de francs CFA, Deux Suspects Arrêtés Publié le mercredi 29 mai 2024

Billets de banque

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a réussi à démanteler un vaste réseau de faux monnayage à Thiès. Les forces de l'ordre, dirigées par le commissaire Bara Sangharé, ont arrêté deux faussaires en possession de billets contrefaits d'une valeur totale de 1,097 milliard de francs CFA, a-t-on appris, ce mercredi 29 mai 2024.



Selon l'information révélée par Seneweb, l'opération a débuté après l'exploitation d'un renseignement concernant un réseau de faux-monnayeurs cherchant à "laver" des billets noirs. Les enquêteurs de la Sûreté urbaine ont réussi à infiltrer le réseau et à fixer un rendez-vous à Thiès pour piéger les suspects.



Avec l'accord du procureur, les policiers ont quitté Dakar pour se rendre à Thiès, où Doudou Ndiaye et Birame Sow ont été arrêtés. Un troisième membre du réseau est toujours activement recherché par les autorités.



Au terme de l'enquête, les deux suspects ont été déférés hier au parquet de Thiès. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal, détention et mise en circulation de faux billets de banque, ainsi que de complicité dans ces infractions.



L'arrestation de Doudou Ndiaye et Birame Sow constitue un coup significatif contre la criminalité financière et le faux monnayage au Sénégal. Les autorités continuent de traquer le troisième suspect afin de démanteler entièrement ce réseau criminel.



