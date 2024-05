Société: l’association nationale des albinos du Sénégal accuse son président de mauvaise gestion et détournement de fonds - adakar.com

Les Albinos du Sénégal crient leur ras-le-bol

L'Association nationale des albinos du Sénégal (Anas) a tenu un point de presse, mardi 28 mai 2024, pour dénoncer la gestion de son président, Muhammadou Bamba Diop, accusé de mauvaise gestion, corruption et détournement de plusieurs millions de francs CFA, a-t-on appris.



Ahmadou Aly Sall affirme que Bamba Diop a abusé de ses pouvoirs en utilisant un chèque de 33 millions de francs CFA de l'association pour financer sa propre entreprise, Bamba International Business Group.

De plus, il est accusé d'avoir détourné des fonds de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der), estimés à près de 7 millions de francs CFA, en les distribuant à ses proches qui lui versent les bénéfices, tout en profitant d'un séjour à Dubaï.



Les membres de l'Anas critiquent également la gestion par Bamba Diop de leur centre situé au quartier Sampathé de Thiès, déclarant qu'il y a administré le centre de manière discriminatoire, le rendant persona non grata au sein de ce QG.



Ahmadou Aly Sall a appelé l'État à « faire la lumière sur cette affaire » et a rappelé les priorités des albinos, notamment la subvention de la crème solaire, l'accès aux services ophtalmologiques et l'application de la loi d'orientation sociale.



Les accusations portées contre Muhammadou Bamba Diop soulèvent des questions sérieuses sur la gestion des fonds et la transparence au sein de l'Anas, appelant à une intervention urgente pour protéger les intérêts de la communauté albinos au Sénégal.



