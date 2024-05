Mamadi Doumbouya : « Le Président Bassirou Faye et moi partageons la même vision face aux défis actuels - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mamadi Doumbouya : « Le Président Bassirou Faye et moi partageons la même vision face aux défis actuels Publié le mercredi 29 mai 2024 | Senego

© aDakar.com par Franck N`Guessan

Diplomatie: visite du travail du président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye en Côte d`Ivoire

Le Président de la République, Alassane Ouattara s’entretient avec son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ce mardi 7 mai 2024, au Palais de la Présidence de la République. Tweet

Le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a reçu son homologue sénégalais pour sa première visite officielle en terre africaine et panafricaniste de Guinée.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations d’amitié, de coopération, et de bon voisinage entre la Guinée et le Sénégal.



« Encore une fois, c’était l’occasion pour moi de réitérer mes félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye pour son investiture à la magistrature suprême, à laquelle j’avais eu l’honneur et le plaisir d’assister à Dakar », déclare Mamadi Doumbouya.



« Le Président Bassirou Diomaye Faye et moi partageons la même vision face aux défis actuels de l’Afrique et les préoccupations mondiales du moment. Nous avons réitéré notre ferme volonté de continuer à promouvoir le panafricanisme ainsi que l’intégration sous-régionale et régionale », ajoute-t-il.