Diomaye Faye nomme le général Magatte Ndiaye nouveau chef d'état-major de l'armée de terre Publié le mercredi 29 mai 2024

Le commandant de la force ouest-africaine déployée en Gambie le colonel sénégalais Magatte Ndiaye

Le Général de brigade Magatte Ndiaye succède à son camarade Kandé, récemment affecté à New Delhi comme attaché militaire, rapporte Emedia. Ancien Inspecteur des armes et des opérations à l’Inspection générale des forces armées (Igfa), le nouveau Chef d’Etat-Major de l’Armée de terre a commandé la force d’intervention de la Cedeao en Gambie (Ecomig) de 2017 à 2018. Magatte Ndiaye possède également une vaste expérience internationale, ayant servi en Guinée-Bissau, au Burundi, au Darfour et au Mali. Polyglotte, il maîtrise le wolof, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Diplômé de West Point en 1990, il a suivi diverses formations militaires et spécialisées. Il reste à déterminer s’il cumulera également les fonctions de chef des Forces spéciales, précédemment exercées par le Général Kandé.



Le Général Kandé, en sa qualité de Chef d’Etat-Major de l’Armée de terre et des Forces spéciales, a été nommé attaché militaire à l’ambassade du Sénégal à New Delhi. Cette décision, prise par le Président de la République Diomaye Faye, a été qualifiée de surprenante par Afrique Confidentielle. Cette nouvelle affectation pour Kandé, souvent surnommé « la terreur des rebelles du Mfdc » en raison de son rôle crucial dans le démantèlement de leurs bases, est perçue par certains comme un « exil ». En effet, il est inhabituel de voir un Général de son calibre être affecté à un poste généralement réservé aux colonels, les Généraux occupant souvent des postes d’ambassadeurs. De plus, Kandé n’est pas encore à la retraite.