SENEGAL-ECONOMIE / Réinsertion sociale : Enda Tiers-Monde déclare avoir formé 241.384 anciens migrants
Publié le mardi 28 mai 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Quelque 241.384 anciens migrants du département de Vélingara (sud) et de l’arrondissement de Méouane (ouest) ont bénéficié de formations offertes par Enda Tiers-Monde en vue de leur réinsertion économique et sociale, a-t-on appris mardi du secrétaire exécutif de ladite organisation internationale, Sécou Sarr.



‘’En termes de résultats, 241.384 migrants ont bénéficié d’une formation, dans le cadre de la Promotion de l’entrepreneuriat des migrants de retour dans le Sénégal méridional’’, a déclaré M. Sarr.



Il intervenait à une table ronde consacrée à la réinsertion économique et sociale des anciens migrants.



L’importance du nombre de bénéficiaires des formations d’Enda Tiers-Monde lui fait dire que la ‘’Promotion de l’entrepreneuriat des migrants de retour dans le Sénégal méridional’’, une initiative de ladite organisation, a obtenu des résultats satisfaisants.



‘’Les bénéficiaires de ce projet ont pu accéder à des formations, à des ressources financières et à un accompagnement personnalisé, ce qui a facilité leur réinsertion économique et sociale’’, a souligné Sécou Sarr.



Cette initiative a été dirigée par Enda Diapol, un démembrement d’Enda Tiers-Monde, a-t-il précisé, affirmant que l’Union européenne et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont contribué à son financement.



‘’La phase pilote du projet étant presque arrivée à terme, Enda Diapol s’inscrit dans la perspective d’une consolidation des acquis […] C’est dans ce contexte que nous avons organisé cette table ronde des partenaires’’, a expliqué M. Sarr.



Le but de l’initiative d’Enda Tiers-Monde et de ses partenaires est d’arriver à ‘’une réinsertion réussie et durable’’ des anciens migrants.



Le but de la table ronde est de ‘’coordonner les efforts des partenaires techniques et financiers’’ de la ‘’Promotion de l’entrepreneuriat des migrants de retour dans le Sénégal méridional’’.



‘’Apporter des réponses efficaces aux préoccupations de notre jeunesse’’



Amadou François Gaye, le directeur général des Sénégalais de l’extérieur, s’est réjoui des résultats ‘’ô combien importants’’ de ce programme d’Enda Tiers-Monde.



Cette organisation internationale contribue à la ‘’construction économique et sociale du pays’’, a reconnu M. Gaye.



Il a rappelé les actions entreprises par la direction générale des Sénégalais de l’extérieur (DGSE) en matière d’intégration sociale et économique des anciens migrants sénégalais.



La création, dans plusieurs régions du pays, de bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi de l’insertion sociale et économique des migrants fait partie des initiatives de la DGSE, a-t-il dit.



‘’Nous devons nous adapter pour apporter des réponses efficaces […] aux préoccupations de notre jeunesse’’, a ajouté Amadou François Gaye.