Journée du dialogue national : le président Bassirou Diomaye Faye lance les assises sur « la réforme et la modernisation de la Justice » Publié le mardi 28 mai 2024

Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé, ce mardi 28 mai 2024, au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), la Journée du dialogue national. L'édition de cette année, la quatrième, est consacrée à la justice.



Les assises autour de la justice s'inscrivent dans le prolongement du discours d'investiture du président Bassirou Diomaye Faye en avril dernier. Le chef de l'État nouvellement élu avait évoqué la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs pour explorer les pistes de réformes et d'amélioration du système judiciaire.



"Il convient de rappeler que pour bâtir l’Etat de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire ne doit pas seulement se limiter au volet pénal qui, il est vrai, polarise plus notre attention collective", a indiqué le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.



Le thème de la journée du dialogue national de cette année est ainsi articulé: « La réforme et la modernisation de la Justice ».



Le chef de l'État a rappelé à l'attention des participants aux assises de la justice la nécessité d'accorder une attention particulière aux affaires civiles "dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif, autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice".



"Je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n’ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties", a insisté le chef de l'État.



Les travaux qui seront restitués le 04 juin prochain porteront sur des thématiques aussi importantes que le statut des magistrats, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi.



Parmi les participants aux discussions, il y a les institutions constitutionnelles, les administrations publiques, les professionnels de la justice et les différents ordres professionnels. La facilitation des assises de la justice dans le cadre de la Journée du dialogue national sera assurée par le professeur Babacar Guèye.



Makhtar C.