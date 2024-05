Au Sénégal, les nouvelles autorités face au défi de la régulation de la pêche - adakar.com

Sur l’ensemble des promesses de rupture formulées par les nouvelles autorités du Sénégal, celle-ci concerne directement le quotidien de 600 000 de leurs compatriotes. Avant d’accéder au pouvoir, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko s’étaient engagés à rétablir la souveraineté alimentaire des Sénégalais.



Aux commandes depuis le 3 avril, les anciens opposants ont pris de premières mesures pour changer la donne dans le secteur de la pêche industrielle et mènent un combat sur un double front : renégocier d’ici à l’expiration fin novembre des seuls accords existants avec l’Union européenne et ses dix-neuf navires autorisés à pêcher dans les eaux locales ; mais surtout s’attaquer à ces chalutiers étrangers, chinois et turcs, qui, en passant sous pavillon sénégalais, se dégagent de règles plus contraignantes appliquées aux navires européens.