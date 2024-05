UCAD : l’intersyndicale des travailleurs du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar dénonce le manque de ponctualité du nouveau directeur, Dr Ndéné Mbodj - adakar.com

A peine installé dans ses nouvelles fonctions de Directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dr Ndéné Mbodj fait face à une contestation portée par l'intersyndicale.



Et pourtant, cela devait être là première rencontre entre le nouveau directeur et les syndicalistes. L'objet de la rencontre était bien fixé. Les parties devaient évoquer le fonctionnement du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD).



Quelques jours auparavant, le nouveau directeur, dans une circulaire, avait porté à l'attention des agents de sa direction, un rappel portant sur les horaires de travail.



Alors pour le lundi 27 mai, le Directeur du COUD, Ndéné Mbodj devait recevoir les membres de l'intersyndicale à 15 heures. Sauf que la rencontre n'a pas pu se tenir, en raison du retard conséquent du directeur.



"L'intersyndicale qui s'est présentée à l'heure, s'est retirée après 40 mn d'attente. L'intersyndicale regrette cette situation et appelle le Directeur à la ponctualité. L'intersyndicale estime que le retard peut être toléré mais dans le respect strict du quart (1/4) d'heure académique", a écrit l'intersyndicale dans un communiqué.



Une version démentie par le COUD



Face au débat que cette affaire a suscité sur les réseaux sociaux, les services du directeur général du COUD ont réagi par une mise au point en guise de démenti et justifiant ce qui s'est passé par des séries d'audience entreprise par Dr Ndéné Mbodj.



"Suite au communiqué de l'intersyndicale des travailleurs du COUD de ce lundi 27 mai 2024, accusant le Directeur du COUD de n'avoir pas respecté l'heure fixée pour leur rencontre, la direction tient à faire ses précisions. Il n'y a eu ni retard ni problème de ponctualité avec le Directeur du COUD qui a été dans son bureau en séance de travail. Dans le cadre de ses rencontres de prise de contact, il a programmé, dans la matinée des rencontres avec les amicales des étudiants (les délégués des six facultés et des écoles et instituts)", précise le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD).



"Tous les Repreneurs des restaurants universitaires ont été aussi reçus. Ces rencontres, qui se sont déroulées sans pause jusqu'à 17 H 30 mn, se sont également très bien passées. Patient, le Directeur a été à l'écoute des partenaires. Mais les membres de l'intersyndicale du COUD n'ont pas voulu attendre leur tour et ont quitté sans avertir. C'est avec regret que la direction a constaté leur départ. La direction rappelle qu'elle compte sur tous les partenaires sociaux pour la pacification des campus", ajoute les services du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD).



Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a connu une année 2023-2024 fortement perturbée par les violences. Il avait d'ailleurs été fermé pendant plus de 7 mois en raison des dégradations, conséquence de manifestations en lien avec l'actualité politique



Makhtar C.