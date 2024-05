49e anniversaire de la création de la CEDEAO : Omar Alieu Touray appelle à l’unité face à l’insécurité - adakar.com

News Afrique Article Afrique 49e anniversaire de la création de la CEDEAO : Omar Alieu Touray appelle à l’unité face à l’insécurité Publié le mardi 28 mai 2024 | aDakar.com

Son excellence Dr Omar Alieu Touray, président de la commission de la CEDEAO

Ce mardi 28 mai marque le 49e anniversaire de la signature du Traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À cette occasion, le président de la Commission de l’organisation sous-régionale, Omar Alieu Touray, a lancé un appel à l’unité des pays membres pour faire face à l’insécurité croissante.



"Alors que nous célébrons notre 49e anniversaire, l’insécurité continue de menacer notre région. Certains de nos États membres luttent quotidiennement contre des groupes terroristes, et une grande partie de notre population est confrontée au déplacement et à l’insécurité alimentaire," a reconnu Touray dans sa déclaration.



Il a souligné l’importance de la solidarité régionale dans cette lutte : “Il est de notre devoir de rester unis si nous aspirons à la victoire dans la lutte contre l’insécurité. Mais, c’est notre unité même qui est aujourd’hui menacée. Nous devons tout mettre en œuvre pour préserver notre unité (...)”





Le thème de cette 49e célébration, "Renforcer l’unité, la paix et la sécurité régionales", reflète les priorités actuelles de la CEDEAO face aux défis sécuritaires. Omar Touray a insisté sur la nécessité d’une action collective pour surmonter les menaces communes et garantir un avenir plus sûr pour les populations de la région.





L.L