Diplomatie: le Sénégal et le Maroc s'engagent à faire de leur partenariat stratégique "un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine" Publié le mardi 28 mai 2024

Le Sénégal et le Maroc expriment la volonté d`approfondir leur relation bilatérale

Rabat, le 28 mai 2024 - La chef de la diplomatie sénégalaise a eu une séance de travail avec son homologue marocain sur le renforcement de la coopération bilatérale. Tweet

La République du Sénégal et le Royaume du Maroc entendent renforcer durablement leur relation bilatérale déjà solide en la portant au rang de “modèle exceptionnel de coopération inter-africain“.



C’est ce qui est ressorti de la visite de la cheffe de la diplomatie sénégalaise Yassine Fall au Maroc sur invitation de son homologue marocain Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et Marocains résidant à l’Etranger.



La ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a, en effet, effectué une visite de travail de deux jours dans le royaume chérifien, du 26 au 27 mai 2024.



"Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, conformément à la volonté conjointement exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye", renseigne la diplomatie sénégalaise.



Les discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères “ont porté sur plusieurs domaines stratégiques de la coopération bilatérale et ont permis de souligner l’importance d’imprimer un élan nouveau à ce partenariat“.



Par ailleurs, le Sénégal et le Maroc entendent mettre davantage l’accent “sur les secteurs sociaux afin de répondre aux aspirations des populations, en application des hautes orientations des deux chefs d’Etat“.



