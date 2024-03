Sénégal : La SEN’EAU et TotalÉnergies s’allient pour la construction de deux centrales solaires - adakar.com

Sénégal : La SEN'EAU et TotalÉnergies s'allient pour la construction de deux centrales solaires Publié le samedi 30 mars 2024

Sénégal : La SEN’EAU et TotalÉnergies s`allient pour la construction de deux centrales solaires

La Société nationale des Eaux du Sénégal SEN'EAU et TotalEnergies à travers sa filiale TotalEnergies Renewables Distributed Generation Middle East Africa (DG MEA), s'allient pour le développement de deux centrales solaires photovoltaïques. Selon un communiqué de SEN'EAU, l'accord signé ce vendredi 29 mars 2024 prévoit la construction des deux infrastructures d'une capacité totale de 20MWc (mégawatt-crêtes) à Mékhé et à Keur Momar Sarr.



Selon le document, avec une capacité de production de 20GWh (gigawattheures), la centrale solaire de Mékhé, située dans la commune de Méouane (région de Thiès) assurera la couverture de 32% des besoins en énergie du ''surpresseur'' de Mékhé. Pour ce qui est de la centrale de Keur Momar Sarr, elle aura une production 25GWh (gigawattheures) et assurera 32% des besoins en énergie des usines de Keur Momar Sarr.



Pour la SEN'EAU, le partenariat avec TotalÉnergies devrait permettre d'augmenter l'efficience énergétique dans les deux sites. Ces projets devraient également contribuer à la préservation de l'environnement en réduisant le rejet de CO2 dans l'atmosphère.