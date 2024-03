Justice: RSF crée un réseau d’avocats pour protéger les journalistes en Afrique de l’Ouest - adakar.com

Justice: RSF crée un réseau d'avocats pour protéger les journalistes en Afrique de l'Ouest Publié le samedi 30 mars 2024

© Autre presse par DR

Reporters sans frontières (RSF)

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a annoncé la création d'un réseau d'avocats pour fournir une assistance juridique aux journalistes, en particulier ceux travaillant sur des enquêtes, en Afrique de l'Ouest, a-t-on appris.



Cette initiative vise à protéger les journalistes qui sont souvent confrontés à des persécutions et des attaques en raison de leurs enquêtes et révélations.



Le réseau a été mis en place lors d'une consultation qui s'est tenue en février 2024 à Lomé (Togo), avec la participation d'avocats expérimentés venant du Togo, du Bénin, du Sénégal et du Niger, ainsi que d'autres organisations de journalistes.



Selon Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, cette mesure vise à protéger les journalistes contre les persécutions, les attaques physiques et les arrestations arbitraires. L'assistance juridique sera proposée en cas d'arrestation ou de besoin de saisir les institutions judiciaires régionales.



Ce réseau d'avocats a également pour objectif d'informer les journalistes sur leurs droits et de mobiliser plusieurs avocats en cas de besoin. Une dizaine d'avocats sera mobilisée, prête à fournir une assistance juridique et à défendre les journalistes victimes d'arrestations arbitraires, de persécutions ou d'attaques dans l'exercice de leur travail.



RSF salue l'engagement de ces avocats et prévoit d'élargir ce réseau pour couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, afin que les journalistes d'investigation puissent exercer leur mission d'information librement.



HB