Afrique du Sud : 45 personnes périssent dans un accident de bus Publié le vendredi 29 mars 2024

Afrique du Sud : 45 personnes périssent dans un accident de bus

Au moins 45 personnes ont perdu la vie dans un tragique accident de bus survenu le jeudi 27 mars 2024, dans la province de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, a-t-on appris, via communiqué du ministère sud-africain des Transports.



Les 45 victimes étaient des fidèles se rendant à Moria à Limpopo en provenance du Botswana. Selon les premières informations, le bus aurait dérapé, chuté d'un pont et pris feu dans un col de montagne entre Mokopane et Marken, lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule.



Le ministre des Transports, Sindisiwe Chikunga, a exprimé ses condoléances aux familles touchées par cette tragédie. Il a également appelé à une conduite responsable, en particulier en cette période de week-end de Pâques où le trafic routier est généralement plus dense.



La police mène une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.



