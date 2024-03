Opération policière d’envergure : 401 individus interpellés - adakar.com

La police nationale du Sénégal a interpellé près de 401 individus au cours d'une vaste opération de sécurisation sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique, visant à lutter contre la délinquance et la criminalité, a-t-on appris de RTS ce vendredi 29 mars 2024.



Cette mission s'est déroulée de manière intensive, mobilisant plus de 500 policiers en tenue et en civil dans les zones à risque du pays, de 21h à 5h.



Cette opération a conduit à l'interpellation de 401 individus, dont 257 pour vérification d'identité, 54 pour ivresse publique et manifeste, 33 pour nécessité d'enquête, 3 pour détention de chanvre indien, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention et usage d'ecstasy, 1 pour offre ou cession de chanvre indien, 1 pour détention et trafic de chanvre indien, 8 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour escroquerie, 7 pour jeux de hasard sur la voie publique, 1 pour vagabondage, 1 pour abus de confiance, 2 pour vol en réunion, 3 pour rixe sur la voie publique, 1 pour homicide involontaire par accident de circulation, 1 pour destruction de biens publics et 5 pour vols.



Cette initiative vise à renforcer la sécurité publique et à assurer la tranquillité des citoyens, démontrant l'engagement des autorités à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.



