Transport: le Sénégal renforce son réseau aéroportuaire et sa flotte aérienne avec l'arrivée de nouveaux avions Publié le vendredi 29 mars 2024

Le Sénégal a réceptionné deux nouveaux avions de type L410 NG ce jeudi 28 mars 2024 à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, sur les cinq prévus, dans le cadre du renforcement de sa flotte aérienne pour stimuler le trafic aérien domestique, a-t-on appris ce vendredi 29 mars 2024.



Ces appareils, fabriqués par Aircraft Industries du Groupe industriel tchèque OMNIPOL, offrent 19 places et sont idéaux pour le transport de civils et de marchandises sur des trajets à courte et moyenne distance. Le Premier ministre, présent lors de la cérémonie, a souligné que « ces avions sont une étape importante dans notre vision de développer un transport aérien sûr, efficace et accessible à tous ».



Le Sénégal a réalisé des progrès notables dans le cadre de sa stratégie de hub aérien, avec la mise en exploitation de l’aéroport international de Saint-Louis, la réhabilitation des aéroports de Cap Skirring, de Tambacounda et de Kédougou depuis 2021. Pour cette année 2024, la mise en service des aéroports de Ziguinchor, Ourossogui-Matam et Kolda est prévue.



Le Premier ministre, accompagné du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, a salué la contribution de toutes les entités de la plateforme aéroportuaire et la coopération civilo-militaire pour moderniser le secteur des transports aériens, essentiel pour l’économie, le rapprochement des régions et le tourisme intérieur.



La chargée d’affaires de l’Ambassade de la République Tchèque à Dakar a souligné que le transport est devenu le principal vecteur de la coopération entre son pays et le Sénégal, illustré par la construction des aéroports régionaux dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS) et la livraison de bus à Dakar Dem Dikk, en plus de la commande d’avions.



