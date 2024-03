Afrique du Sud: l’ex-président Jacob Zuma exclu des prochaines élections - adakar.com

Afrique du Sud: l'ex-président Jacob Zuma exclu des prochaines élections Publié le vendredi 29 mars 2024 | RFI

Jacob Zuma, président sud- africain

En Afrique du sud, l’ancien président Jacob Zuma a été exclu des prochaines élections législatives prévues dans 2 mois, selon une annonce faite ce jeudi par la commission électorale indépendante. Jacob Zuma était en tête de liste d’un tout nouveau parti -Umkhonto we Sizwe, également appelé MK.



« Au sujet de Jacob Zuma, nous avons reçu une objection qui a été retenue », a simplement déclaré le président de la commission électorale. La commission a rappelé que selon la Constitution, une personne reconnue coupable et condamné à plus de 12 mois d'emprisonnement ne peut se présenter.



C'est le cas de Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison il y a 3 ans pour outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant une commission anticorruption. Il n'avait purgé que 2 mois avant d'être libéré pour raison médicale.