Transport aérien: ITA Airways ouvrira une nouvelle ligne directe entre Rome et Dakar en juillet Publié le vendredi 29 mars 2024

Transport aérien: ITA Airways ouvrira une nouvelle ligne directe entre Rome et Dakar en juillet

La compagnie nationale italienne, ITA Airways, a annoncé qu’elle inaugurera, à partir du mois de juillet prochain, une ligne directe entre Rome et Dakar, avec quatre vols par semaine.



Cette nouvelle liaison, prévue pour l’été 2024 sera la deuxième nouvelle liaison vers le continent africain pour ITA Airways, représentant un produit majeur pour la compagnie. Les vols seront programmés les mercredi, vendredi, samedi et dimanche.

Cette liaison permettra à ITA Airways d’obtenir une entrée stratégique pour le trafic et de connecter d’autres destinations à l’intérieur des deux pays et au-delà, combinant ainsi les voyages de loisirs et d’affaires.



HB