Niger-Sénégal : le général Tiani félicite le président élu, Diomaye Faye Publié le vendredi 29 mars 2024 | Agence de Presse Africaine

Le général Abdourahamane Tiani

La Commission nationale de recensement des votes a confirmé la victoire de Bassirou Diomaye Faye avec 54,28 % des suffrages.



Le général de brigade Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir à Niamey par un coup d’État en juillet 2023, a félicité Bassirou Diomaye Faye pour son « éclatante victoire lors de l’élection présidentielle », tenue le dimanche 24 Mars 2024 au Sénégal.



Pour lui, la victoire de Faye avec 54,28% des suffrages exprimés, « confirme la justesse des idéaux de justice sociale, de patriotisme et d’indépendance défendus » par son parti, le Pastef.



« Elle prouve à suffisance la maturité politique du peuple sénégalais en même temps que sa farouche détermination à promouvoir une gouvernance résolument orientée vers la démocratie sociale ainsi que la souveraineté et les intérêts bien compris du peuple sénégalais », a écrit le général Tiani, dans un communiqué publié ce jeudi.



Il a dit être convaincu qu’ensemble, ils imprimeront « une nouvelle dynamique » aux relations entre le Sénégal et le Niger « dans le sens de l’affirmation de notre souveraineté et la défense véritable des intérêts de nos peuples ».



Le dirigeant nigérien a indiqué que les autorités de l’Alliance des États du Sahel (AES) sont engagées « à le faire dans l’honneur et pour la victoire ».



Nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye a évoqué son désir de réformer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest et de ramener les pays du Sahel dans l’organisation régionale.



