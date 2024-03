Palais de la République: le président élu Bassirou Diomaye Faye reçu par le chef de l’État Macky Sall - adakar.com

Palais de la République: le président élu Bassirou Diomaye Faye reçu par le chef de l'État Macky Sall Publié le jeudi 28 mars 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président élu Bassirou Diomaye Faye reçu au palais par le président Macky Sall

Dakar, le 28 mars 2024 - Bassirou Diomaye Faye, président élu, a été reçu, ce jeudi, au Palais de la République par le président Macky Sall. Tweet

La passation de pouvoir entre le président de la République Macky Sall et son successeur élu, Bassirou Diomaye Faye est en marche.



En effet, ce jeudi 28 mars 2024, le président sortant Macky Sall a reçu, au Palais de la République, le président élu Bassirou Diomaye Faye.



"Une rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l’État, ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de service", indique la Présidence de la République dans un communiqué.



Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle du 24 mars 2024 dès le premier tour avec, selon les résultats publiés par la Commission nationale de recensement des votes,54,28% des voix.



Pour cette audience au Palais de la République avec le chef de l'État Macky Sall, le président élu Bassirou Diomaye Faye était accompagné de Ousmane Sonko.



Les résultats officiels définitifs de l'élection présidentielle du 24 mars 2924 seront proclamés dans quelques jours par le Conseil constitutionnel. La proclamation pourrait d'ailleurs intervenir dès ce vendredi pour donner du temps à l'organisation de la prestation de serment et l'entrée en fonction de Bassirou Diomaye Faye à l'expiration du mandat de Macky Sall le 2 avril 2024.



Makhtar C.