Bassirou Diomaye élu président: Faure Gnassimgbé Souhaite un franc succès au nouveau chef d'Etat et réitère son voeu de coopération Publié le jeudi 28 mars 2024

Le chef d'Etat togolais, Faure Gnassimgbé a présenté, ce jeudi 28 mars via un message publié sur X, Twitter, ses félicitations au nouveau président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire au premier tour des élections présidentielle du 24 mars 2024.



Dans son message Faure Gnassimgbé a écrit: "J’adresse mes chaleureuses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, Président élu de la République du Sénégal.

Je lui souhaite un franc succès et une pleine réussite dans l’exercice des hautes fonctions que le peuple frère du Sénégal vient de lui confier".



"Je formule à cette occasion le vœu que nos deux pays continuent de travailler ensemble pour le renforcement de leurs liens d’amitié et de coopération afin de consolider davantage l'intégration dans notre communauté ouest-africaine pour le bonheur de nos peuples".



