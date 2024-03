Football/Ligue des Champions CAF TotalEnergies et Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies: les dates des finales connues - adakar.com

Les dates des finales de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies pour la saison 2023/24 ont été rendues public par la Confédération Africaine de Football (CAF) dans une note officielle consultée par Abidjan.net ce jeudi 28 mars 2024.



Selon cette note d’information, les finales seront jouées sous le format match aller/ match retour en mai 2024. Ainsi la rencontre aller de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies se jouera le dimanche 12 mai 2024. Le match retour de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies sera disputé quant à elle, le week-end suivant, c’est-à-dire le dimanche 19 mai 2024.



La finale aller de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et le match retour de la finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies auront lieu successivement le samedi 18 mai 2024 et le samedi 25 mai 2024.







