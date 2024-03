UEMOA: Un dynamisme de l’activité économique et une maîtrise de l’inflation notés (Président du Conseil des ministres) - adakar.com

Économie UEMOA: Un dynamisme de l'activité économique et une maîtrise de l'inflation notés (Président du Conseil des ministres) Publié le jeudi 28 mars 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Ouverture de la première réunion ordinaire du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2024

Dakar, le 28 mars 2024 - La première réunion ordinaire du Conseil des ministres de l`UEMOA s`est ouverte, ce jeudi 28 mars 2024, au siège de la BCEAO, à Dakar. Tweet

Le président du Conseil des ministres de l'UMOA, par ailleurs, ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly, a relevé que la zone UEMOA continue de connaître une croissance économique notable en dépit de la conjoncture internationale difficile.



"La présente session se tient dans un contexte de poursuite de la croissance économique dans l'UEMOA malgré la conjoncture internationale peu favorable. L'activité économique est en effet restée dynamique au quatrième trimestre 2023, avec une progression de 5,7% du PIB réel en rythme annuel, niveau identique à celui réalisé le trimestre précédent", a déclaré Adama Coulibaly, président du Conseil des ministres de l'UMOA.



Il s'est ainsi exprimé dans son propos d'ouverture de la première réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, ce jeudi 28 mars 2024, au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à Dakar.



Outre le dynamisme de l'activité économique notée dans la zone UEMOA, le président du Conseil des ministres de l'UMOA a également noté, pour s'en réjouir, le niveau de maîtrise du taux d'inflation.



"Le taux d'inflation au sein de notre zone est ressorti à 3,7% en 2023, contre 7,4% en 2022. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et les efforts des États pour lutter contre la vie chère ainsi que les effets des mesures de politiques monétaires prises par la BCEAO", a indiqué le président Adama Coulibaly.



Ce tableau donne à voir des perspectives économiques qui "restent favorables même si elles demeurent tributaires de l'évolution de la conjoncture internationale, de la situation sécuritaire et socio-politique dans l'Union ainsi que des effets du changement climatique."



"Pour l'année 2024, selon les prévisions de la BCEAO, la croissance du PIB de l'Union en terme réel ressortirait à 6,5%", a fait savoir Adama Coulibaly qui ajoute que cette prévision heureuse serait la conséquence "de la bonne tenue des productions extractives et manufacturière".



Ces chiffres prometteurs et encourageants amènent le président du Conseil des ministre Adama Coulibaly a adressé des félicitations au président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye Diop, au Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, au président de la BOAD, Serge Ekué ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA, Badanam Patoki.



Selon le président du Conseil des ministres, les efforts mis en commun "concourent à l'optimisation des stratégies mises en œuvre pour la consolidation des économies de l'Union“.



Makhtar C.