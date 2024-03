Présidentielle 2024: la France se dit “pleinement mobilisée pour travailler“ avec le président Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Présidentielle 2024: la France se dit “pleinement mobilisée pour travailler“ avec le président Bassirou Diomaye Faye Publié le jeudi 28 mars 2024 | aDakar.com

© AFP par JOHN WESSELS

Le président élu du Sénégal ,Bassirou Diomaye Faye

Tweet

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France adresse des félicitations au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



Dans une déclaration rendue publique, ce jeudi 28 mars 2024, le Quai d'Orsay, faisant suite aux félicitations exprimées par Emmanuel Macron, loue la longue tradition démocratique du Sénégal.



"A la suite du message du Président de la République, la France réitère ses chaleureuses félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence du Sénégal. La France salue l’engagement de tous ceux qui ont permis la tenue de cette élection dans la sérénité, avec une forte participation des électeurs, conformément à la longue tradition démocratique du Sénégal", indique un communiqué du Quai d'Orsay.



La diplomatie française assure par ailleurs la disponibilité de la France à poursuivre le travail avec les nouvelles autorités sénégalaises. "La France est pleinement mobilisée pour travailler avec les nouvelles autorités sur l’ensemble de nos priorités communes et au service de nos peuples."



Selon les résultats officiels provisoires rendus publics par le Commission nationale de recensement des votes (CNRV), Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle du 24 mars 2024 dès le premier tour avec 54,28% des voix.



Makhtar C.