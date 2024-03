Transport: Dakar Dem Dikk suspend temporairement ses services après l’attaque d’un de ses bus à Pikine - adakar.com

Transport: Dakar Dem Dikk suspend temporairement ses services après l'attaque d'un de ses bus à Pikine
Publié le jeudi 28 mars 2024

Des bus de Dakar Dem Dikk incendiés

La société de transport public Dakar Dem Dikk a annoncé la suspension temporaire de sa desserte dans la banlieue de Pikine suite à l’attaque et l’incendie d’un de ses nouveaux bus. Selon la direction de l’entreprise, cette décision vise à limiter les dégâts et à identifier les responsabilités.



Dans un communiqué, la direction de Dakar Dem Dikk a déploré l’acte de vandalisme survenu le mercredi 27 mars 2024, lorsqu’un de leurs bus a été attaqué, caillassé, puis incendié lors d’un incident impliquant des jeunes et la police de Pikine. Elle a appelé les populations à faire preuve de retenue face à de tels événements.



Par ailleurs, la ville de Pikine a été le théâtre de manifestations après le décès de Seydina Mouhamed Diop, un jeune homme de 33 ans battu à mort par les forces de sécurité. Les manifestants réclament justice et accusent la police d’être responsable de la mort de la victime.



