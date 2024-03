SENEGAL-FRANCE-COOPERATION / La France ‘’’pleinement mobilisée’’ pour travailler avec les nouvelles autorités sénégalaises - adakar.com

SENEGAL-FRANCE-COOPERATION / La France '''pleinement mobilisée'' pour travailler avec les nouvelles autorités sénégalaises

Le gouvernement français a déclaré être pleinement mobilisé pour travailler avec les nouvelles autorités sénégalaises sur des priorités communes et au service des deux peuples.



‘’La France est pleinement mobilisée pour travailler avec les nouvelles autorités sur l’ensemble de nos priorités communes et au service de nos peuples’’, a indiqué le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères dans une déclaration rendue publique après la publication des résultats provisoires de la présidentielle sénégalaise du 24 mars.



L’opposant Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 44 ans, a notamment été déclaré vainqueur avec 54, 28 % par la Commission nationale de recensement des votes.



Lundi, dans la foulée de la reconnaissance par Amadou Ba, candidat du pouvoir sortant, de sa défaite lors du scrutin, le chef de l’Etat français avait adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye.



‘’A la suite du message du Président de la République, la France réitère ses chaleureuses félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence du Sénégal’’, indique la diplomatie française dans un message partagé sur le réseau social X.



Paris salue en même temps l’engagement de tous ceux qui ont permis la tenue de cette élection dans la sérénité, avec une forte participation des électeurs, conformément à la longue tradition démocratique du Sénégal.



Le nouveau chef de l’Etat du Sénégal va officiellement entrer en fonction dans la foulée de la proclamation dans les prochains jours des résultats définitifs du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel.



Cette entrée en fonction va se faire lors d’une prestation de serment devant les sept sages de cette juridiction.



Le mandat de Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, va officiellement s’achever le 2 avril.



