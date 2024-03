Présidentielle au Sénégal : Bassirou Diomaye élu au premier tour (CNRV) - adakar.com

Présidentielle au Sénégal : Bassirou Diomaye élu au premier tour (CNRV) Publié le jeudi 28 mars 2024

© aDakar.com par MC

Bassirou Diomaye Faye, donné vainqueur de l`élection présidentielle dès le premier tour

Le candidat de la coalition «Diomaye Président» a obtenu 2.434.751 voix soit 54,28 % des suffrages valablement exprimés.



La Commission nationale de recensement des votes (CNRV) a procédé ce mercredi 27 mars 2024 à la publication des résultats officiels provisoires de la présidentielle du dimanche 24 mars. Selon le président de la CNRV, Amady Diouf, Bassirou Diomaye Faye a obtenu 2.434.751 voix soit 54,28 % des suffrages valablement exprimés.



Son principal challenger, Amadou Ba, candidat soutenu par Macky Sall, a bénéficié de 1.605.086 voix soit 35,79 % de l’électorat qui s’est exprimé.



Ils sont suivis par le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia (2,80%), et de Khalifa Sall (1,56%). Les quinze autres candidats ont chacun obtenu moins de 1% des votants.

Le président de la Cour d’Appel de Dakar qui dirige la CNRV a également fait savoir que sur les 7.371.890 de personnes inscrits sur le fichier électoral, 4.519.253 ont voté. Quelque 33 991 bulletins nuls ont été décomptés, contre 4.485.165 voix valables. Le taux de participation s’est quant à lui situé à 61,30 % selon Amady Diouf.



Le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats finaux dans un délai de trois jours après avoir examiné les éventuels recours.



Lundi 25 mars, Amadou Bâ a félicité Bassirou Diomaye Faye, qui a prononcé son premier discours le même jour, exposant ses priorités. Le président élu s’est engagé à gouverner avec humilité et à lutter contre la corruption. Il a reçu des félicitations de plusieurs chefs d’États en Afrique et dans le monde.